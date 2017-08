VIDEO | Presi i Bonnie e Clyde della "monnezza", incastrati dalle telecamere

E' successo a Pomezia. Il sindaco Fucci: "Il loro gesto gli è costato caro. 500 euro di multa"

"Li abbiamo presi! I Bonnie e Clyde della "monnezza". Guardate con quanto disprezzo gettano i loro rifiuti in terra". Succede a Pomezia dove il sindaco Fabio Fucci annuncia come le telecamere della cittadina abbiano sorpreso i due sporcaccioni.



"Il loro gesto gli è costato caro. 500 euro di multa. Se non la pagano? Dal fermo amministrativo del mezzo fino al pignoramento dei beni. Le nostre telecamere non perdonano. Vogliamo solo una Pomezia bella e non c'è spazio per gli zozzoni", ha concluso.