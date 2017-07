Fiumicino, rubavano soldi e tablet dai bagagli: denunciati due addetti aeroportuali

In un caso, uno degli operatori, dopo il ritrovamento di un portafoglio smarrito, ha sottratto tutto il denaro contante riposto nello stesso

Saccheggiavano i bagagli smarriti, depredandoli da smartphone o tablet, quando non di denaro contante. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno denunciato due addetti aeroportuali “pizzicati” a trafugare direttamente dalle valigie.

Le denunce dei passeggeri

Le attività investigative condotte dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Fiumicino sono state avviate a seguito delle denunce di furto presentate da numerosi passeggeri che, al ritiro delle proprie valigie, riscontravano l’assenza degli oggetti di valore. Il ricorso alle intercettazioni e alle riprese video in aree interne ed esterne dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”, hanno permesso di individuare due operatori, che, durante le fasi di lavorazione dei bagagli dichiarati definitivamente smarriti, custoditi temporaneamente presso un deposito, sottraevano sistematicamente quanto di maggior interesse commerciale veniva rinvenuto al loro interno.

Le perquisizioni in casa dei responsabili

In un caso, uno degli operatori, dopo il ritrovamento di un portafoglio smarrito, sottraeva tutto il denaro contante riposto nello stesso. Sono state eseguite perquisizioni presso le abitazioni dei responsabili, che hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro gli oggetti trafugati sotto l’occhio attento delle telecamere installate e, pertanto, dovranno rispondere, a vario titolo, del reato di furto aggravato ed appropiazione indebita. Agli stessi sono stati immediatamente ritirati i tesserini di accesso nell’area aeroportuale, in attesa di successivi provvedimenti.

Le indagini, ancora in corso, finalizzate ad individuare eventuali altri responsabili dei furti, hanno permesso di stroncare, in breve tempo, questa grave condotta illecita. L'operazione di servizio rientra nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di contrasto da parte della Guardia di Finanza ai fenomeni di illegalità in concomitanza dell'incremento del flusso dei passeggeri per la stagione estiva.