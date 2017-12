VIDEO | Il lungo abbraccio di Trastevere a Lando Fiorini: "Sarà sempre con noi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un quartiere intero che nella mattinata di oggi si è stretto intorno alla famiglia di Lando Fiorini per dare l’ultimo saluto ad “uno dei simboli più autentici di Roma”. “Devo ringraziarli tutti, uno ad uno - dice il figlio Francesco, estremamente commosso - regalo più grande non potevano farcelo”.

Non ci sono posti a sedere nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Una cerimonia sentita, intorno al feretro una montagna di fiori, le sciarpe della Roma. “Mi hanno chiesto perché non ho scelto di fare il funerale nella Chiesa degli Artisti - continua il figlio - ma papà è nato qui, cresciuto qui, si sbucciava le ginocchia sulle scale di questa chiesa. Questo è tutto il suo mondo”.

Tanti i personaggi dello spettacolo e dello sport intervenuto stamattina, tra tutti Leo Gullotta, Maurizio Mattioli, Bruno Conti, Enrico Montesano. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro fuori dalla chiesa: "Ciao Lando".