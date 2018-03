"Ciao Fabrizio": in migliaia per l'ultimo saluto a Frizzi, l'amico di tutti

Un lungo e fragoroso applauso accoglie il feretro di Fabrizio Frizzi in una piazza del Popolo gremita. In migliaia si sono radunati qui dalle prime ore del giorno per assistere ai funerali del presentatore Rai, nella chiesa degli artisti: “Fabrizio, sei grande”

Commozione, applausi e il coro 'Fabrizio, Fabrizio', all'uscita del feretro. Migliaia di persone hanno seguito la cerimonia dal maxischermo installato accanto alla chiesa - affollando la piazza fino all'altezza dell'obelisco e lungo le due salite limitrofe - in silenzio senza riuscire a trattenere le lacrime. Prima della fine della cerimonia Carlo Conti, Flavio Insinna e Antonella Clerici hanno letto un breve passo per ricordare l'amico scomparso a 60 anni a causa di una grave malattia, la notte tra domenica e lunedi' dopo il ricovero all'ospedale Sant'Andrea di Roma. In particolare, Insinna ha letto la poesia 'Amicizia' di Jorge Luis Borges "per ringraziarlo un'altra volta, ma non per l'ultima volta".

E sono tanti gli amici e colleghi di Frizzi, fortemente commossi per la prematura scomparsa. Carlo Conti, Gerry Scotti, Antonella Clerici, Max Giusti, Max Tortora. Ma anche Fiorello, Giorgia, Fiorella Mannoia. E molti altri. Insieme a loro migliaia di persone, il suo pubblico più affezionato che, aggrappati alle transenne allestite fino all’ingresso della chiesa, hanno potuto seguire la messa dal maxi schermo. Un lungo addio, commosso: “Ciao Fabrizio”.