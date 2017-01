Acilia si ferma: in migliaia per i funerali di Debora e Aurora. Presente anche sindaca Raggi

Roma si ferma e, commossa, ricorda Debora Catinari e la figlia Aurora, vittime della tragedia che lo scorso 28 dicembre, in via Giacomo della Marca, per il crollo della palazzina di Acilia dove abitavano è costata loro la vita.

Residenti, amici e parenti si sono riuniti, oggi, alle 14:30, nella parrocchia San Francesco d'Assisi in largo Cesidio da Fossa ad Acilia per dare loro l'ultimo saluto.

Circa 1000 tra persone presenti in chiesa e fuori. Con loro anche la sindaca Virginia Raggi, visibilmente commossa, il consigliere Paolo Ferrara, la delegata Giuliana Di Pillo, rappresentati dei vigili del fuoco, con tre squadre, agenti della polizia municipale del X gruppo mare, personale medico della croce rossa, volontari della protezione civile e Carabinieri della compagnia di Ostia.

All'arrivo delle due bare i presenti le hanno accompagnate con un lungo applauso di due minuti fino al loro ingresso in chiesa. Lorenzo ha sorretto la bara della mamma Debora. Massimo, quella della figlia Aurora. Entrambe bianche.

Per tutta la giornata negli uffici pubblici di Roma saranno esposte le bandiere a mezz'asta e la sindaca Virginia Raggi ha invitato la cittadinanza, le organizzazioni sociali e produttive a partecipare al lutto nelle forme ritenute più opportune.

Amministratori e dipendenti del Campidoglio hanno osservato un minuto di raccoglimento, alle 14:30, in memoria delle due vittime. Fuori la chiesa di San Francesco ad Acilia, palloncini bianchi, fiori e lettere. "Sarete sempre noi", si legge. Presenti, in prima fila e devastati dal dolore Massimo e Lorenzo, papà e figlio non presenti in casa al momento del crollo.

Entrambi, in lacrime, erano sorretti da amici e parenti e addetti del supporto psicologico.