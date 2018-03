VIDEO | Fabrizio Frizzi, un fiume di romani in fila per rendergli omaggio: "Era uno di noi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un fiume di persone. In tanti sono arrivati qui stamattina, martedì 27 marzo, nella sede della Rai in cui è stata allestita la camera ardente per dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi: “Era uno di noi - spiega una sua telespettatrice in coda - il suo sorriso riempiva la nostra casa ogni sera, una grande perdita”.

A rendere omaggio a Frizzi, anche i suoi compagni di scuola accompagnati dalla bandiera dell’istituto San Giuseppe Colasanzio di via Cortina d’Ampezzo: “Lo conoscevo da quando eravamo bambini - spiega uno di loro - era uguale ad allora. Per noi un grande dolore”.