VIDEO | Fabrizio Frizzi, da Gentiloni a Gianni Letta la politica rende omaggio al "ministro del sorriso"

L’ex premier Paolo Gentiloni arriva alla sede Rai di viale Giuseppe Mazzini intono alle 12: “Tanta gente è venuta qui per salutare Fabrizio Frizzi - dice - questo perché rappresenta un esempio positivo per tutto il Paese”.

L’ex sottosegretario e braccio destro di Silvio Berlusconi, Gianni Letta, ricorda un Fabrizio Frizzi giovane alla conduzione di Tandem: “Era riuscito subito a trasmettere quella che era sua visione di televisione - spiega Letta - gentile, sorridente ed educativa”.

Un commosso Enrico Brignano racconta l’episodio in cui, dopo la strage di Capaci, dovette andare comunque in onda: “Una cosa che lo affliggeva, ma lui era l’unico in grado di entrare nella casa degli italiani dopo un fatto come quello - ricorda Brignano - unico, un amico”.