"Ho preso il muro fratellì": l'infrazione al volante finisce male, il video diventa virale e scatena le parodie

"Ho sfondato tutto fratelli, ho sfondato tutto fratellì". E' il nuovo tormentone social della Capitale che da qualche giorno imperversa su chat di whatsapp, facebook, instagram. Sono le frasi che hanno trasformato una grave infrazione stradale in un video virale. A girarlo un ragazzo che riprende e commenta con un accento ed un gergale tipicamente romano tutta la scena. Siamo nella zona di Ponte Galeria - Magliana Vecchia.

Cinquantanove secondi di filmato che l'autore inizia a commentare dalla via Portuense, mentre si trova alla guida di una Mazda. "Vi mando in puzza, ho un problema", la prima frase, poi il telefono cellulare riprende il cambio ed il tachimetro digitale che segna 110 km/h. "Una piotta e dieci così, terza marcia, terza marcia, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Vi insegno a guidare".

Dalla via Portuense l'auto gira su via Usini al fine di non fermarsi ad un semaforo che indica il rosso mentre il video racconto continua: "Quando il semaforo è rosso si fa così, si fa così...tac... je imbocchi qua, je rigirì qua, fratellì così".

Poi si sentono gli pneumatici sgommare sull'asfalto, con la vettura che va in testacoda ed il rumore di un incidente. Siamo all'altezza della chiesa parrocchiale di Santa Maria Madre della Divina Grazia. "Bada, ho sfondato tutto fratellì, ho sfondato tutto fratellì. Ho preso er muro fratellì, te dico fermate fratellì. Ho preso er muro fratellì, te dico fermate fratellì. Ho preso er muro, ho preso er muro fratellì", ripete in un crescendo l'automobilista dopo aver urtato contro un muretto in via Usini.

Poi scende dall'auto e mostra i segni dell'incidente sul paraurti anteriore della Mazda che sta guidando: "Ho preso er muro fratellì. Oggi doveva andà così, daje fratellì, oggi doveva andà così". Poi l'appello a chi vedrà il video: "Se ve sete salvati la diretta sete miliardari. Fratellinoooo - strilla l'uomo - ho preso er muro fratellì. Ho preso er muro. Non ce stanno problemi fratellì. E' così, il 1727 è così".

Il filmato diventa virale e nel volgere di poche ore molte pagine di Instagram, Facebook sono finite invase di meme e parodie. Sin qui ci sarebbe da ridere, se non fosse che tra le rivisitazioni si è messa in moto una sorta di challenge, con una serie di video fatti per emulare l'infrazione, senza incorrere nell'incidente. Ovviamente, essendo i video pubblici, sono tutti monitorati e attenzionati dalle autorità e non è escluso che nei prossimi giorni nel punto possano essere rinforzati i controlli.