San Pietro: uomo dà in escandescenze davanti all'altare della Confessione

Frasi senza senso, in tedesco. Un fare minaccioso, senza tuttavia arrecare danno o ferire nessuno. Momenti concitati nella basilica San Pietro, dove un uomo di origini tedesco ha dato in escandescenze davanti all'altare della Confessione. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della Gendarmeria vaticana, coadiuvati dagli uomini della Fabbrica di San Pietro. La scena è stata filmata ed in breve tempo ha fatto il giro dei social.

Secondo quanto riporta l'Agenzia ANSA dopo essere stato fermato il giovane tedesco è stato accompagnato al vicino ospedale Santo Spirito dove è stato sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha riferito all'ANSA che "il giovane è stato consegnato alla Polizia italiana per i necessari provvedimenti".