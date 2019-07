VIDEO | Falsi incidenti con auto rubate: la truffa delle minicar

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, un 66enne di Fonte Nuova, con precedenti, per riciclaggio, ricettazione e truffa ai danni di compagnie assicurative.

I Carabinieri, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno proceduto alla perquisizione di alcuni garage siti in via Boccaccio di Tor Lupara, rinvenendo ben 12 mini car di diverse marche, di cui 4 sono risultate rubate negli ultimi mesi nella Capitale e una nel comune di San Felice a Circeo, mentre le altre 8 sono risultate coinvolte in altrettanti sinistri stradali falsi.