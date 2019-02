VIDEO | Operazione 'Donna Imma': elicotteri in volo e 20 arresti al Quartaccio

Gli investigatori del Commissariato Primavalle, coadiuvati dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia e concesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma