Donna investita dalla metro: un uomo l'ha spinta sui binari. La verità in un video

Un uomo che la spinge e poi fugge. E' quanto sarebbe emerso da una prima visione dei filmati delle telecamere interne della stazione Eur Fermi della metro B, al vaglio degli investigatori che indagano sulla 47enne peruviana investita questa mattina da un convoglio della metro.

La donna, travolta intorno alle 13 dal convoglio in arrivo in direzione Rebibbia, ha riportato l'amputazione di un avambraccio ed è stata operata d'urgenza all'ospedale San Camillo.

Trova quindi conferma la prima ipotesi emersa in mattinata subito dopo l'incidente. Da chiarire se si sia trattato del gesto di un folle o se i due si conoscano. Gli investigatori della Polizia di stato indagano comunque a 360 gradi.

La 47enne è rimasta incastrata tra il treno e i binari. I soccorsi hanno lavorato diverse ore per liberarla. I Vigili del Fuoco, dopo aver sollevato il treno con il carro gru, hanno estratto la donna, poi consegnata ai sanitari del 118 che l'hanno portatata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ha subito un grave trauma ad un arto e diverse ferite, ma non in pericolo di vita.