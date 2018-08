VIDEO | Cadono massi vicino al Foro Romano, le immagini della parete crollata

Una rete da cantiere arancione a delimitare l'area dove è avvenuta la caduta dei massi. E' quanto installato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per mettere in sicurezza la parte di parete che si è distaccata nel primo pomeriggio di venerdì 31 agosto nell'area compresa fra il Campidoglio ed il Foro Romano a pochi passi da dove i vigili del fuoco stanno terminando le operazioni di messa in sicurezza della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove meno di 24 ore prima era crollata la volta del tetto.

Cadono massi al Campidoglio

Come si vede dalle immagini, a cadere sono stati dei massi dalla parete che si trova dietro il gabbiotto della Polizia Locale di Roma Capitale, dove i 'caschi bianchi' controllano gli accessi delle auto per via Monte Tarpeo e per il Campidoglio. Ad accorgersi del cedimento i due vigili urbani del Gruppo Arce Capitolina che si trovavano nella garitta dietro alla quale sono caduti i massi. Messa in sicurezza l'area sul posto sono a lavoro i tecnici della sovrintendenza per quantificare la portate del danno.