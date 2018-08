VIDEO | Crollo chiesa: ultimata la messa in sicurezza dei vigili del fuoco, recuperate le opere d'arte

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Vigili del fuoco al lavoro senza sosta alla Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 agosto, è crollato gran parte del tetto. “Abbiamo praticamente ultimato le fasi di messa in sicurezza - spiega il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Marco Ghimenti -. Ora stiamo completando il recupero delle opere d’arte indicate da Sovrintendenza e Vicariato, per poi posizionare un telo di copertura sul tetto che faccia da protezione dalle piogge”.

Sul posto anche il cardinale Francesco Coccopalmiero, titolare della chiesa: “Fa male vederla ridotta in questo modo - dice -, mi hanno detto che non c’è stata alcuna avvisaglia che facesse pensare ad un possibile crollo, fortunatamente è accaduto quando era vuota”. Mentre sono una decina le coppie che avrebbero dovuto sposarsi in questa chiesa nel corso di queste settimane, a cui stanno proponendo la vicina chiesa di San Marco, a pochi passi da piazza Venezia.