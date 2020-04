VIDEO | Coronavirus: il 25 aprile oltre 12mila controlli in città, fermata coppia che voleva arrivare in Germania

Oltre 12mila controlli, nella sola giornata di sabato con 109 illeciti riscontrati. Fra loro una coppia, fermata mentre a bordo di un’auto voleva raggiungere i parenti in Germania. Anche in questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale sta proseguendo con il piano di controlli rafforzati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica.

Nella giornata di sabato 25 aprile più di 10mila le verifiche riguardanti gli spostamenti e circa 2mila gli accertamenti eseguiti nei parchi, giardini pubblici e attività commerciali, con l'attività di vigilanza che è andata avanti fino a tarda notte. Sono 109 gli illeciti riscontrati, la maggior parte per spostamenti senza validi motivi, il più delle volte legati all'intento di raggiungere parenti e amici fuori città, talvolta anche con più persone a bordo della stessa auto.

Particolare attenzione sulle direttrici che conducono verso i luoghi di mare come la via Aurelia, dove si è registrato il numero più alto di violazioni: qui, tra i casi sanzionati, anche due cittadini che volevano recarsi in Germania per andare a trovare alcuni parenti.

Le pattuglie stanno portando avanti anche oggi una mirata attività di controllo sul territorio cittadino, con particolare attenzione agli spostamenti sulle principali arterie stradali interessate da una più intensa circolazione di mezzi. Nella mattinata odierna oltre 5000 le verifiche eseguite e più di 30 irregolarità rilevate. Gli accertamenti sono tuttora in corso e andranno avanti anche per le prossime ore.



