VIDEO | Controlli di Polizia Locale e Carabinieri nei campi nomadi della Capitale, le immagini

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale ed i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno avviato una stretta collaborazione, già consolidata negli interventi di contrasto ai fenomeni legati all’abusivismo commerciale soprattutto a tutela del’immagine e del decoro di Roma, anche sul fronte dei controlli nei pressi dei campi nomadi, alla ricerca di droga, armi e refurtiva con attente verifiche in relazione al rispetto della normativa in materia ambientale e controlli delle persone sottoposte a misure restrittive.

Nell’ambito di tali attività, sono state arrestate nelle ultime settimane 3 persone, 2 in esecuzione di un ordine di carcerazione e 1 in flagranza di reato; 1 persona è stata denunciata in stato di libertà; in totale sono state identificate 776 persone e controllati 345 veicoli. Dalle verifiche sono scaturiti 36 verbali di contestazione per mancato rispetto del Codice della Strada.