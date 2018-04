VIDEO | Formula E, Colombo chiusa: le immagini e le voci dalla zona del blocco

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un’immagine suggestiva quella della via Cristoforo Colombo priva di macchine e con la zona del circuito avvolta nel silenzio. Non si sono riscontrati grandi disagi a causa della Colombo chiusa al traffico, probabilmente anche perché molti degli uffici dell’euro sono rimasti chiusi. Ecco le immagini della zona del circuito ormai quesi pronto, con gli operai e i membri dello staff delle case automobilistiche al lavoro.

Si temevano grossi disagi, ma per fortuna così non è stato. Complice la chiusura degli uffici dell'Eur, il blocco della Colombo per lo svolgimento del Gran premio di Formula E, è stato ben digerito dagli automobilisti. Inevitabili i rallentamenti, come segnalato da Astral questa mattina traffico "a partire dalla carreggiata esterna del Raccordo: al momento la circolazione è bloccata dall’Aurelia alla Laurentina e proseguendo dalla Prenestina alla Tiburtina; in interna code a partire dal bivio per la Roma-Napoli fino alla via del Mare. Ripercussioni anche sulla Roma-Fiumicino dove ci sono incolonnamenti dall’Ansa del Tevere alla Colombo in direzione dell’Eur".