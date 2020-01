VIDEO | Scarse condizioni igienico sanitarie: chiuso ristorante etnico. Le immagini

Serie di controlli degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo con la collaborazione del personale della A.S.L. Roma 2 ( Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) e del personale dell’Ispettorato del Lavoro nel locali della movida di via Ostiense.

Diversi i ristoranti controllati. Per il primo, di specialità tipiche persiane, è stata disposta la chiusura del locale da parte del S.I.A.N. per aver riscontrato "pessime condizioni igienico sanitarie": sporco pregresso sul pavimento, contenitori dei rifiuti privi di comando non manuale del coperchio e frigoriferi con guarnizioni non a norma.

Controllato anche un ristorante in via Ostiense dove gli agenti hanno riscontrato irregolarità per la presenza di un dipendente non in regola con il contratto di lavoro.

Anche nel ristorante di specialità cinese e giapponese sito in via del Gazometro i poliziotti hanno riscontrato irregolarità per la presenza di 2 dipendenti non in regola con il contratto di lavoro.

I controlli sono continuati nell’area di largo Enea Bortolotti dove sono state identificate 49 persone e due arrestate: un minore di anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio poiché trovato con 83 grammi tra fumo cocaina e marijuana e un italiano per un rispristino della custodia cautelare in carcere.