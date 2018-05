Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno scoperto un appartamento di edilizia residenziale pubblica di via dell'Archeologia, assegnato ad una persona oramai deceduta da 5 anni, che era stato trasformato come base per lo spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un 49enne, un 43enne e un 22enne.