VIDEO | Clonatori di bancomat in azione: ecco come avviene la truffa

Nel filmato sono riprese le fasi di montaggio e smontaggio delle apparecchiature: La prima fase evidenzia due soggetti, in due momenti diversi, che dopo aver studiato e preso di mira uno sportello bancomat si avvicinano e applicano le sofisticate apparecchiature. La seconda fase mostra un soggetto che, di notte, torna allo sportello per recuperare le apparecchiature cariche di codici e dati per clonare le carte. Al termine del video vengono mostrate alcune delle apparecchiature recuperate e sequestrate dai Carabinieri