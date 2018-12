Carabiniere aggredito da incappucciati a Trastevere, il ministro Trenta: "I balordi pagheranno"

Tra commenti e condivisioni è diventato virale il video che mostra un carabiniere fatto oggetto di insulti, lancio di bottiglie e addirittura di un secchione della spazzatura in via San Cosimato a Trastevere. Il carabiniere colpito ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in 7 giorni. Come abbiamo riportato ieri era impegnato in un servizio notturno a tutela della sicurezza dei cittadini ed è intervenuto in difesa di un tifoso aggredito.

Secondo quanto si apprende sa di aver fatto solo il suo dovere: ha estratto la pistola per tenere a distanza gli aggressori, ma ha fatto in modo di non sparare mantenendo fino all'ultimo, in condizioni molto difficili, il sangue freddo e la professionalità dovuti. L'Arma dei Carabinieri gli formula i migliori auguri di pronta guarigione.

E il video ha raggiunto anche il ministro della difesa Elisabetta Trenta. "I balordi che lo hanno aggredito, pagheranno. Vi assicuro che pagheranno!", ha dichiarato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, appena rientrata a Roma dall'Afghanistan, Trenta ha telefonato al militare esprimendogli "vicinanza" e lo ha invitato al Ministero della Difesa.

"Sono rientrata a Roma dall'Afghanistan e ho appena visto questo video: un nostro Carabiniere aggredito in pieno centro, a Roma, da un gruppo di uomini incappucciati che gli lanciano contro una bottiglia colpendolo alla testa", scrive il ministro della Difesa postando su facebook il video dell'aggressione.

"Il carabiniere era intervenuto per individuare i responsabili di un pestaggio, ma il branco, tutti armati di spranghe e bastoni, ha reagito violentemente. Il militare ha dunque estratto l'arma, per tenerli a debita distanza salvaguardando, in questo modo, la propria incolumità -continua Trenta-. L'ho appena sentito per telefono, gli ho espresso la mia vicinanza e quella di tutto il governo, a lui e a l'Arma dei Carabinieri. L'ho ringraziato per la lucidità mostrata

durante l'intervento e l'ho invitato al Ministero della Difesa per dirgli personalmente grazie, a nome del Paese". "Quanto ai balordi che lo hanno aggredito, pagheranno. Vi assicuro che pagheranno!", conclude il ministro.