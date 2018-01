VIDEO | Campo De' Fiori invasa dai rifiuti, il video di un turista diventa virale

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cassette della frutta e di polistirolo per la conservazione del pesce accumulati in diversi punti della piazza. Cartacce e sporcizia di ogni tipo a terra e vicino ai bidoni dei rifiuti. Campo De Fiori si presentava così nella serata del 30 dicembre scorso. Ripresa da un turista, il video fa subito il giro del web.

A giudicare dalle imagini sembra che si trattino di rifiuti rimasti li dal mercato mattutino, e che quindi la piazza sia stata solo parzialmente pulita presentandosi in questo stato in serata. Certo non una bella immagine dalla città in una delle piazze più note del centro storico di Roma, proprio durate le feste natalizie e per l'arrivo dell'anno nuovo, quando la Capitale viene visitata da migliaia di turisti. E sembra proprio un turista l'autore di questo video che ha fatto velocemente il giro del web.