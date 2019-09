VIDEO | Ponte di Nona, cadavere di donna tra le sterpaglie. E’ l’89enne scomparsa da sei giorni

Un tragico epilogo. Il corpo in un piccolo avvallamento all’interno di un’area verde che si affaccia in via Don Primo Mazzolari, altezza civico 165. Nel quartiere di Ponte di Nona Vecchia (o Villaggio Falcone) a pochi passi da casa sua.

Il peggiore che potesse manifestarsi per Amina De Amicis, l’89enne scomparsa da sei giorni, con le ricerche portate avanti h24 dai carabinieri della Compagnia di Tivoli e dai volontari della protezione civile di Lunghezza-Roma Est. Il ritrovamento intorno alle 10 di giovedì 19 settembre. Alle 12 la conferma dell’identità della donna. Enorme il dolore della figlia, Laura Antinori, accompagnata poi alla caserma dei militari.

Il corpo è stato trovato in forte stato di decomposizione, con il volto quasi irriconoscibile, tanto che per accertarne l’identità i carabinieri hanno potuto avere conferma dai documenti che la donna aveva ancora indosso. Dopo i rilievi del caso portati avanti dalla squadra scientifica dei carabinieri, con la supervisione dei magistrati di turno, la salma è stata trasportata al Verano per effettuare l’autopsia. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.