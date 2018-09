VIDEO | Metro A ferma, pochi bus sostitutivi: navette prese d'assalto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Prima lo stop alle stazioni di Termini e Repubblica, poi tra San Giovanni e Ottaviano il servizio interrotto. L'incubo di ogni pendolare (metro ferma all'ora di punta) si materializza alle 17. Stavolta è la metro A a regalare un ritorno a casa infernale, fatto di corsa ad ostacoli, attese eterne alla fermate e bus presi d'assalto. Già, i bus: chi li ha visti?, si chiedono in tanti sui social. In strada le domande lasciano il posto ad uscite decisamente più colorite, quando non alla disperazione. Ecco l'ora di punta da incubo della stazione Termini.