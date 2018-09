Accoltella direttore delle Poste durante una rapina: arrestata ex guardia giurata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ha rapinato un ufficio postale ed accoltellato il direttore che aveva inizialmente opposto resistenza. I fatti nel mese di luglio e il responsabile credeva di averla fatta franca. Sulle sue tracce però i carabinieri si sono posti sin da subito, arrivando oggi ad arrestarlo e a contestargli le accuse di rapina e lesioni.

Nello specifico, il 51enne, con un passato da guardia giurata, con il volto travisato da un berretto ed armato di coltello e pistola, fece irruzione nell’ufficio postale e, dopo aver minacciato il direttore puntandogli il coltello alla gola, gli ordinò di consegnargli il denaro contenuto nelle casse e nel “caveau”. Al rifiuto della vittima, il rapinatore lo colpì più volte con il coltello, ferendolo alle braccia e al volto e riuscendo ad impossessarsi della somma di 31.000 euro circa, per poi darsi alla fuga a bordo di una Ford Focus di colore grigio, senza la targa posteriore.

Da qui sono scattate le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bracciano e coordinata dal Sostituto Procuratore presso la Procura di Civitavecchia - Dott. Mirko Piloni. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire i movimenti del rapinatore sia prima che dopo la rapina.

Di fondamentale importanza sono stati l’attenta analisi del traffico telefonico e la visione dei sistemi di videosorveglianza insistenti sul Comune di Bracciano e su tutta l’area provinciale di Roma-Ovest. In particolare, è emerso che il rapinatore, poco prima di effettuare il colpo, sostò alcuni minuti in un bar poco distante dall’ufficio postale per osservare l’obiettivo in modo indisturbato e senza sollevare sospetti.

Pertanto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta proporzionata ed adeguata all’entità e gravità dei fatti. Per il 51enne, si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.