VIDEO | Blitz nelle ville dei Casamonica, l’arrivo della famiglia: tensioni con la stampa

Bambini accuditi dagli agenti, cani antidroga al lavoro nelle auto sequestrate, l’arrivo dei famigliari con valigie e scatoloni per portare via quanto possibile. A circa tre ore dall’avvio del blitz della Polizia Locale nelle otto villette della famiglia Casamonica al Quadraro, le operazioni sono ancora nel vivo. Non solo per le persone sotto sgombero, circa 30, da identificare, ma anche per l’arrivo dei parenti, o amici, accorsi sul posto.

Momenti di tensione con la stampa quando una donna a bordo di una panda bianca ha iniziato a lanciare acqua e bibite sui cronisti presenti sul posto. "Raggi e Salvini, sono loro i criminali - urla dalla sua auto un abitante delle ville sequestrate - noi qui paghiamo, paghiamo tutto".