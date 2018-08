VIDEO | Roghi a Salone: polizia locale interviene nel campo ed abbatte baracca abusiva

Sono intervenuti per spegnere un rogo ed hanno poi provveduto ad abbattare una baracca abusiva. L'intervento della Polizia Locale del VI Gruppo Torri questa mattina in prossimità della baraccopoli di via di Salone, dove era stato appiccato un incendio di materiale ferroso, perlopiù rame, verosimilmente oggetto di furto. I 'caschi bianchi' hanno, inoltre, provveduto alla demolizione di una struttura di fortuna, situata nella vegetazione spontanea e circondata da cumuli di rifiuti. Al momento delle operazioni non era presente nessun occupante.