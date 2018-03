Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I cinque indagati dovranno rispondere, a vario titolo e per più episodi reiterati, di rapina in concorso, aggravata dall’uso di arma impropria e da più persone riunite; di tentata rapina e lesioni personali in concorso; di furto aggravato in concorso; di furto con destrezza in concorso; di minaccia aggravata dall’uso di arma da taglio e di arma impropria