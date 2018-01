VIDEO | Autista Atac videochiama mentre guida l'autobus: un passeggero lo riprende

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La scena martedì pomeriggio su una linea che dal Vaticano conduce alla stazione Termini

Il cellulare in una mano per tenere ben in vista la videochiamata, il volante in un'altra per condurre l'autobus con a bordo, secondo le testimonianze, una trentina tra romani e turisti. Protagonista un autista Atac, immortalato ieri dal cellulare di un passeggero. E' stato quest'ultimo a fornire a RomaToday le immagini che pubblichiamo per documentare l'assurdità della scena.

La scena, secondo la testimonianza raccolta, risale a ieri, 30 gennaio, nel pomeriggio. Siamo in pieno centro su una linea che dal Vaticano conduce alla stazione Termini. "L' autobus era a piazza Venezia e io non credevo ai miei occhi", racconta a RomaToday l'utente Atac. "Il conducente videochiamava una persona e guidava con una mano sola. Era evidentemente distratto. Ripartiva dalle fermate con ritardo".

Il video inizia poco prima di via IV novembre. L'autista, in maniera piuttosto evidente, videochiama qualcuno. Guida con una mano, mentre il mezzo sobbalza sui sampietrini; passa davanti alla sede dell'Unione europea, risale verso via Nazionale. Il tutto con la video chiamata in corso. Forse per interromperla, forse per rispondere a un messaggio, stacca addirittura entrambe le mani dal volante, con il mezzo ancora in corsa. Il video si interrompe.

"Anche su via Nazionale ha continuato", spiega il cittadino reporter. "Rispondeva ai messaggi whatsapp che arrivavano e poi ad un'altra chiamata". Di queste ultime scene non c'è il video. Rimane l'imprudenza che di fronte al rischio di poter essere ripreso da un cittadino a bordo del mezzo diventa anche una vera e propria ingenuità che macchia l'immagine professionale dei migliaia di autisti dell'azienda dei trasporti romani.

Così l'azienda a distanza di tre ore dalla pubblicazione del video: "E' stato individuato e sarà sanzionato l'autista ripreso a guidare un bus con una mano mentre utilizzava uno smartphone. L'azienda ha immediatamente attivato le procedure disciplinari e sospenderà dal servizio il dipendente. Atac perseguirà con la massima severità i comportamenti del personale che violano le norme e i regolamenti aziendali, a tutela dei cittadini e dei tantissimi lavoratori che ogni giorno svolgono il loro servizio con diligenza e professionalità".

L’Assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, in una nota: "Sarà sospeso l’autista Atac che ieri mattina ha effettuato una videochiamata mentre era alla guida di un autobus. L’uomo, con il suo comportamento irresponsabile, ha messo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Gesti del genere non sono tollerabili. Dobbiamo tutelare i cittadini e i dipendenti che svolgono quotidianamente il loro lavoro con serietà".