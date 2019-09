VIDEO | La vittima reagisce con colpo da karate: così rapinatore 'flash' è stato preso

Venerdì mattina la Polizia di Stato ha arrestato C.M., romano di 42 anni che, tra le 10.55 e le 11.30, aveva consumato/tentato 10 rapine in danno di altrettanti esercizi commerciali.

C.M., sempre con il volto parzialmente coperto dal casco e dagli occhiali da sole, entrava nel locale da rapinare ed usando sempre la frase "datemi i soldi sennò vi sparo alle gambe" accompagnata dal gesto di alzare la maglietta per mostrare la pistola che portava alla cintola, si faceva consegnare somme più o meno consistenti.

Come mezzo per spostarsi da una rapina all’altra usava uno scooter rubato pochi giorni prima. Decisiva, per arrestare il rapinatore flash, la reazione del dipendente di una farmacia in via Aristide Sartorio. [Qui la notizia completa].