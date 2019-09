Proseguono senza sosta i servizi di controllo dei Carabinieri in tutta la Capitale al fine di prevenire furti in abitazione. Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 4 donne, in due diversi episodi, tutte già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato. (Qui la notizia completa).