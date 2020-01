VIDEO | Blitz anti droga tra Centocelle, Alessandrino e Torre Maura

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, in Roma e Montecompatri (RM), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 6 indagati (2 in carcere e 3 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. ), ritenuti responsabili, a vario titolo in concorso tra loro, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.