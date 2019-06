VIDEO | Gli strappano la catenina dal collo e lo buttano a terra, il racconto dell'anziano aggredito

Si sono avvicinati a lui con la scusa di chiedergli un’indicazione stradale. Poi l’aggressione, lo strappo della catenina d’oro che aveva al collo, la spinta e la caduta a terra. Il tutto davanti al portone di casa sua.

Dario Zinzilli, 83 anni, vive in via Tranquillo Cremona a Tor Sapienza, dal lontano 1979. “Mai successa una cosa del genere”, dice con gli occhi lucidi mentre racconta quanto gli è accaduto poco prima della mezzanotte di mercoledì 19 giugno. “La richiesta di aiuto, l’arrivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza che lo ha musicato sul posto: ferite alle mani e al collo. “Ho anche due costole rotte ma non sono voluto andare in ospedale - racconta -, ho mia moglie malata, come facevo a lasciarla a casa”. Proprio la moglie, affetta di una patologia grave, gli aveva regalato 40 anni fa quella catenina con un ciondolo grande abbastanza per coprirgli il foro che l’83enne ha alla gola a seguito dell’esportazione parziale delle corde vocali. "Erano giovani, dai 20 ai 25 anni - continua Zinzilli - ben vestiti e con accento straniero. Mai visti prima nel quartiere".

E tra i palazzoni di via Tranquillo Cremona e viale Giorgio Morandi monta la rabbia e la richiesta di maggiore sicurezza. “Abbiamo chiesto ormai da mesi di ripristinare l’illuminazione, anche con degli esposti, ma non c’è stato nulla da fare - spiega Elvio Macario, presidente del Centro anziani -, ci manca da scrivere solo al Papa e al Presidente della Repubblica”. Con gli abitanti pronti a fare le ronde notturne: “Siamo in attesa che la sindaca, Virginia Raggi, venga qui a vedere da vicino come viviamo - sottolinea Nuccia D’Alessandro, vice presidente del comitato di quartiere Morandi-Cremona -, aspettiamo che il suo staff ci conferma una data per l’incontro, non possiamo più aspettare”