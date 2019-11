VIDEO | Incastrato dal Dna: ha fabbricato buste esplosive

Arrestato dagli uomini della Digos di Torino un 40enne, militante anarchico, responsabile di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo. L’arresto eseguito in collaborazione con la Digos di Verona è stato il risultato delle indagini svolte per l'operazione “Scintilla” dello scorso febbraio, durante la quale furono arrestati 6 militanti riconducibili al centro sociale “Asilo”. Tra i destinatari anche la Igeam di Trastevere.