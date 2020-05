VIDEO | Boccea: si rompe una tubatura, allagata via Urbano II. Le immagini

Un fiume d’acqua. Parlano da sole le immagini dell’allagamento avvenuto a Boccea dove la rottura di una tubatura ha avuto come conseguenza una copiosa perdita d’acqua. Il guasto su via Urbano II, chiusa lunedì mattina dalla Poliiza Locale con i tecnici al lavoro per ripristinare il guasto e poter fornire di acqua i residenti del quadrante interessato dal problema, per i quali è stato necessario l’intervento di due autobotti per il rifornimento idrico.