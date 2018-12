VIDEO | Lite domestica sfocia in aggressione, il marito finisce in ospedale con ferite alla testa

Polizia scientifica sul posto insieme agli agenti del commissariato San Basilio. Al lavoro all’interno dell’appartamento al primo piano in cui si è consumata l’aggressione. Stando alla prima ricostruzione del fatto, la moglie avrebbe aggredito il marito marito con una mannaia.

“Abbiamo visto la polizia, poi lui scendere sulle sue gambe con un panno in testa sporco di sangue salire sull’ambulanza - racconta il titolare del bar che si trova proprio accanto al portone del palazzo in cui vive la coppia -. Non li conosco molto bene, sono molto schivi e si fermavano poco qui nel locale”.