VIDEO | Quadraro, colpo ai Casamonica: otto villini sequestrati. Raggi: "Operazione storica"

Seicento uomini. Cani antidroga. Decine di mezzi. Un’ingente operazione quella di stamattina condotta dalla Polizia locale che ha portato al sequestro di otto villini abusivi, in cui vivevano circa 30 persone, in via del Quadraro. Storica roccaforte della famiglia Casamonica.

Punto di coordinamento delle forze di Polizia al Centro Carni di via Togliatti, per poi partire intorno alle 5 del mattino verso il Quadraro. Forzate le porte delle abitazioni, dove in alcune di esse c’erano ancora le famiglie che dormivano, tra cui alcuni bambini, gli agenti hanno fatto irruzione all’interno delle case.

"Si avvia ora il trasloco, l’identificazione delle persone e poi la demolizione dei manufatti, chiaramente abusivi", spiega il comandate della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio mentre l’operazione è ancora in corso. Accanto a lui la Sindaca Virginia Raggi: "Un’operazione storica - dice la prima cittadina -. Dopo trent’anni abbiamo riportato legalità i un quartiere di Roma dove la famiglia criminale dei Casamonica la facevano da padrona. Ringrazio tutti gli agenti che hanno preso parte all’operazione".

Intorno alle 8 l’arrivo del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Sono venuto per ringraziare personalmente gli agenti e le istituzioni che hanno condotto questa operazione”, dice. Si è complimentato direttamente con la Sindaca? “Non ci siamo incontrati”, risponde. Mentre rilancia l’appuntamento previsto il prossimo 26 novembre alla Romanina dove verrà abbattuta la villa sequestrata destina a a giardino di quartiere.