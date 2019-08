VIDEO | Dal Sud America a Roma con 62 ovuli di cocaina

Avevano preso alloggio in un hotel della capitale in zona via XX Settembre per nascondere la droga, importata dal Sud America, da vendere a Roma. La coppia, lui di 29 anni e lei di 54 anni, entrambi venezuelani, sono stati arrestati dagli investigatori del Commissariato Esquilino.

Mercoledì scorso, al termine di una minuziosa e attenta attività di indagine, è scattata l'operazione. Entrati nella camera d'albergo, i poliziotti, durante la perquisizione hanno rinvenuto 62 ovuli contenenti cocaina per un peso totale di 900 grammi, nascosti all'interno del vano aeratore dell'aria condizionata.

Accompagnati negli uffici del Commissariato Esquilino, per i due sono scattate le manette. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.