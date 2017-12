VIDEO | Il 2017 raccontato da RomaToday

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il racconto per immagini raccolte da RomaToday del 2017. Un anno di lavoro per le strade della Capitale, tra la gente, tra gli ultimi, nei luoghi dei delitti, degli incendi

Tra i fatti di cronaca più difficili da comprendere, ed accettare, sicuramente il rogo al camper nel parcheggio del centro commerciale Primavera dello scorso 10 maggio in cui hanno perso la vita Angelica, Elisabeth e Francesca, tra sorelle di etnia rom, uccise nel sonno. Il delitto di novembre nel sottopasso di Porta Pia, lo sgombero ad agosto di piazza Indipendenza con l'uso degli idranti, ma anche le tensioni al Tiburtino III tra Casapound ed associazioni in difesa del centro d'accoglienza di via del Frantoio.

Gli incendi. Tantissimi quelli che hanno scandito il tempo di questa calda estate, con la ferita più grande inflitta alla pineta di Castel Fusano nel mese di luglio, ad Ostia.

L'addio del capitano della Roma, Francesco Totti. Tra lacrime e commozione dei tanti tifosi che hanno riempito lo stadio in occasione della sua ultima partita.

Racchiudere tutto quello che è accaduto negli utlimi 12 mesi a Roma era difficile. Questo il racconto di Roma Today.

(video di Veronica Altimari)