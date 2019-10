VIDEO | Eroina gialla venduta tra Aurelio e Boccea: 17 pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia San Pietro, in Roma e provincia, Viterbo e Villa Literno (CE), stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa - su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di 17 persone.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia, guidate dal gruppo reati gravi contro il patrimonio, usura, estorsioni e stupefacenti della Procura di Roma, sono state avviate nel febbraio 2019 e hanno consentito di individuare un ampio e strutturato contesto di soggetti, dediti al traffico illecito di “eroina” nella piazza di spaccio compresa nel quadrilatero < >, evidenziando altresì episodi di spaccio nelle immediate adiacenze di una casa di cura.