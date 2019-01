A Marranella un fortino per lo spaccio dello shaboo: nei guai tre cinesi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Avevano scelto un appartamento di vicolo Santa Barnaba, in zona Marranella, per mettere in piedi una vera e propria base di spaccio, con tanto di sofisticato impianto di videosorveglianza. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro e della Compagnia Roma Casilina in una abitazione, dove tre cittadini cinesi, due donne di 28,29 anni e un uomo 22enne, sono stati arrestati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pochi minuti prima, i Carabinieri avevano notato il 22enne cinese, all’interno del cortile dello stabile, mentre effettuava uno scambio con un connazionale. Intervenuti nell’immediato i militari, hanno rinvenuto una dose di shaboo ancora tra le mani dell’acquirente.

Risaliti all’appartamento in uso al 22enne, i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz e durante la perquisizione, hanno sorpreso le due connazionali pusher mentre confezionavano e suddividevano altri dosi, sequestrando più di 100 grammi di shaboo puro, e circa 5 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

Accanto alla porta d’ingresso dell’appartamento, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un monitor LCD, collegato in remoto tramite connessione wifi, con le tre telecamere, munite di fotocellule a infrarossi che permettono di rilevare la presenza di persone, nell’androne dello stabile e sul pianerottolo dell’appartamento, in modo da poter controllare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel corso delle operazione, i Carabinieri hanno scoperto che l’appartamento è subaffittato irregolarmente, ad almeno altri 10 cittadini cinesi e tra i presenti, i militari hanno trovato 3 connazionali, sprovvisti di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio nazionale, per cui è stato deferito in stato di libertà il proprietario dell’immobile, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lo stupefacente, corrispondente a circa 1.000 dosi, immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 50 mila euro, data la purezza della sostanza.

Dopo l’arresto, i 3 sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo, al termine del quale il Giudice, ha convalidato l’arresto, e ha disposto di associarli in carcere, data la gravità della loro condotta e i loro precedenti penali. Le due donne ora si trovano nel carcere di Rebibbia, mentre il 22enne è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.