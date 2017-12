Ostia, cornicione pericolante: strada chiusa e bus deviati

Strada chiusa, ad Ostia, per un cornicione pericolante. Su disposizione della Polizia locale di Roma Capitale, un tratto di viale Vasco de Gama, tra via Tagaste e piazza delle Repubbliche Marinare, è stato transennato. Le linee bus Atac 05, 014 e 015 sono deviate. Da viale Vasco de Gama deviano su via delle Sirene, via Carlo Bosio, via Isole di Capo Verde, via Carabelli e piazza delle Repubbliche Marinare. Già ieri i vigili avevano chiuso quel tratto di strada.