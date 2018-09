Incidente in viale Regina Margherita: auto investe e ferisce due ragazze

Le ha investite tutte e due costringendole alle cure dell'ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12:30 di giovedì 27 settembre su viale Regina Margherita, al Nomentano. A colpirle una Ford Ka, condotta da una giovane di 23 anni, poi fermatasi a prestare i primi soccorsi. In particolare le adolescenti, due 16enni, sono state soccorse sui binari del tram, poco distante dall'incrocio con la via Nomentana, all'altezza di piazza Rio de Janeiro.

Ragazza investite in viale Regina Margherita

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'investimento, sul quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli (ex Sapienza) della Polizia Locale di Roma Capitale. Primi ad intervenire i carabinieri che hanno poi richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118.

Ambulanza in viale Regina Margherita

Rimaste in terra, le due ragazze non hanno mai perso conoscenza e sono poi state trasportate dalle ambulanze in codice rosso al Policlinico Umberto I. Secondo i primi accertamenti l'auto che le ha investite proveniva da via Andrea Vesalio e si era immessa su viale Regina Margherita in direzione Parioli. ìPoi l'incidente stradaleo mentre le due teenager stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Fermi i tram 3 e 19

Avvenuto proprio sulla linea ferrata, per consentire i soccorsi le linee dei tram 3 e 19, sono state fermate sia in direzione Valle Giulia che piazza Risorgimento. Con i treni limitati a piazza Galeno, Atac ha attivato i bus sostitutivi nella tratta Risorgimento-Galeno. Terminati gli accertamenti le corse sono tornate progressivamente alla normalità.