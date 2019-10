Si masturba alla fermata del bus, il racconto choc di una studentessa: "Mi fissava e si toccava. L'ho filmato"

"Era sul motorino, davanti a me. Mi fissava e si masturbava". Ha la voce rotta Elena quando racconta a RomaToday la sua esperienza. Lei, una studentessa universitaria di RomaTre, era alla fermata dell'autobus quando ha visto quel maniaco in tuta blu. Lo descrive con cura anche perché, nonostante la paura, ha avuto la freddezza di filmarlo con il proprio cellulare.

I fatti in viale Marconi, all'altezza di piazzale della Radio. "Stavo aspettando il 766 per andare in Ateneo quando ho visto un uomo su uno scooter Peugeot nero che si è fermato, con il motore acceso, davanti la pensilina del bus. All'inizio non ci ho fatto caso più di tanto, stavo parlando con una signora, poi dopo circa cinque minuti ho visto meglio", dice Elena.

Quindi il racconto. "Continuava a fissarmi e in quel momento mi sono accorta che aveva i genitali fuori, si stava masturbando. Poi si è spostato per permettere ad un'auto di passare e ha continuato". L'uomo, sempre in sella allo scooter, ha così ripreso a fissare Elena per poi proseguire con l'autoerotismo. "Mi faceva dei cenni con la testa come se volesse attirare la mia attenzione".

La giovane studentessa, impaurita, ha avuto però il coraggio di riprendere con lo smartphone parte dell'indegna scena: "Ho provato a inquadrare la targa ma non ci sono riuscita, ero pietrificata. Poi ho fatto un grande respiro e provato a fare un paio di passi, ma lui è scappato".

Elena, sotto choc, ha così deciso di presentare denuncia dei fatti alle forze dell'ordine spinta anche da un precedente. "Quell'uomo aveva una tuta blu, il casco e stava sul motorino. Proprio come il molestatore seriale dei Colli Portuensi di cui avevo letto l'anno scorso. Le due zone sono vicine. So che quella persona fu presa e tornò poi in libertà. Non vorrei che fosse lui", sottolinea. E la dinamica è decisamente simile. In quella circostanza furono le mamme del quartiere a portare alla luce la scabrosa vicenda.