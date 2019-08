Marconi: si barrica in casa per sfuggire all'ex, lui prova a sfondare la porta

Prima ha tentato di sfondare la porta della ex compagna poi all'arrivo dei carabinieri ha reagito sferrando calci e pugni per evitare l'identificazione, ma l'uomo di origini cubane di 40 anni è stato arrestato.

E' accaduto ieri mattina a viale Marconi. L'allarme è scattato quando la ex si è barricata in casa ed ha segnalato al 112 il tentativo di sfondare da parte dell’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e del Nucleo Radiomobile di Roma, e due ambulanze del 118. L'uomo, disoccupato, con precedenti dovrà rispondere di resistenza e lesioni e a pubblico ufficiale è stato condotto a Regina Coeli.