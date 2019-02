Nel sottovia un deposito di ciarpame per i mercatini del rovistaggio: sequestrati 150 chili di ferraglia

Merci e materiali vari accatastati ed in parte già confezionati per la successiva vendita presso i mercatini di ciarpame spesso rovistato dai cassonetti della città: questo quanto scoperto dai Pics della Polizia Locale in un sottovia in via del Tintoretto, nelle vicinanze del parco delle Tre Fontane.

Scoperto deposito illegale di ciarpame

Un vero e proprio deposito illegale di oggetti e ferraglia scovato nel corso degli interventi finalizzati al ripristino del decoro urbano. Gli agenti del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) insospettiti da alcuni movimenti da parte di persone dedite al rovistaggio all'interno dei cassonetti, hanno avviato una serie di indagini che hanno portato all'individuazione del sito, dove tutto il materiale prelevato dai contenitori dei rifiuti veniva accatastato e selezionato in attesa della successiva distribuzione.

Le merci venivano nascoste nel sottopassaggio per poi procedere, durante le ore notturne, alle attività volte a selezionare e preparare la merce per la successiva rivendita illegale. Rinvenuti numerosi sacchi suddivisi per tipologia di articoli: capi di abbigliamento e accessori, bigiotteria, apparecchiature informatiche ed elettroniche.

Sequestrati 150 chili di ferraglia

Durante l'operazione sono stati controllati 6 automezzi ed un veicolo è stato posto sotto sequestro per documenti contraffatti. Sette persone di nazionalità romena sono state denunciate e si è proceduto al sequestro di 150 kg di materiale tra ferro, rame, ottone, alluminio ed una decina di batterie esauste.

Al termine dei controlli è stato avviato anche lo smantellamento di alcune baracche presenti nell'area adiacente. Grazie alla collaborazione dell'Ama Decoro Urbano, tutto il materiale è stato rimosso e l'intera area è stata bonificata.