Prima Porta: pc rubati, hashish e pillole di Viagra in casa. Tre arresti

Pc portatili, smartphone, hashish e decine di pasticche di Viagra. Questo quanto trovato dai carabinieri in un'abitazione di Prima Porta nel corso di una mirata attività contro lo spaccio delle sostanze stupefacenti messa in atto dai militari della locale stazione con l'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria. Nella piazza principale del quartiere sono stati fermati tre cittadini egiziani, di 20, 30 e 31 anni, tutti senza occupazione e con precedenti. Dopo le prime verifiche, i Carabinieri si sono insospettiti perché il passaporto di uno di loro presentava numerosi visti di ingresso e di espatrio dal nostro Paese verso territori ad oggi considerati “sensibili” dal punto di vista del terrorismo.

ISPEZIONE NELL'APPARTAMENTO - Per questo, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare l’appartamento dove i sospettati hanno dichiarato di abitare, in via Dalmine. All’interno sono state rinvenute decine di dosi di hashish, materiale per il taglio e il confezionamento, decine di pasticche di Viagra e diversi pc portatili e smartphone, di cui i tre fermati non hanno saputo fornire l’esatta provenienza e quindi tutto ritenuto provento di furto.

INDAGINI IN CORSO - Sono stati rinvenuti anche alcuni documenti d’identità, su cui sono ancora in corso indagini, visto che uno degli arrestati ha precedenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli arrestati sono stati portarti in carcere a Regina Coeli, in attesa di essere giudicati dal Tribunale di Roma.