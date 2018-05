Farmaci contro impotenza: Viagra e Cialis venduti illegalmente a Roma

Viagra, Cialis e Levitra venduti illegalmente a Roma. Le Fiamme Gialle hanno disarticolato un'associazione a delinquere, operante nelle province di Roma, Latina e Frosinone grazie all'operazione Blue Wish. Il gruppo si era appropriato di ricettari medici autentici con la "compiacenza di un medico di base" e nella "compilazione di impegnative a carico di ignari anziani pazienti ai quali veniva attribuito falsamente un codice di esenzione totale proprio degli invalidi di guerra (codice G02)".

Tale modus operandi ha consentito ai sodali di acquisire gratuitamente, presso svariate farmacie di Roma e delle province di Latina e Frosinone, farmaci appartenenti alla fascia C – tra cui, in particolare, noti preparati medici efficaci nella cura della disfunzione erettile (Viagra, Cialis, Levitra). I medicinali, quindi, venivano immediatamente rivenduti sul mercato nero a prezzi dimezzati.

Un'attività illegale condotta in spregio alla salute degli acquirenti, trattandosi di farmaci sostanzialmente assunti senza alcuna prescrizione medica. Sette le persone arrestate, di cui 4 in carcere e 3 agli arresti domiciliari come riporta LatinaToday. Le investigazioni si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche e positioning, che hanno permesso di delineare il sodalizio criminale.