In viaggio per la Svizzera con documenti falsi: arrestato

In viaggio per la Svizzera con documenti falsi. E' quanto cercava di fare un 29enne siriano arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Salaria. L'uomo è stato notato all'autostazione Tibus, adiacente alla stazione Tiburtina, mentre, in possesso di regolare titolo di viaggio, stava per salire a bordo di un bus diretto in terra elvetica.

I militari hanno notato il particolare nervosismo del 29enne, decidendo di procedere ad un controllo. Nel documento mostrato, le cui fattezze erano perfettamente conformi a quelle originali, erano indicati: il Comune di Roma quale ente di rilascio, le generalità di un cittadino italiano - risultato inesistente – e la fotografia dell'uomo

Dal controllo incrociato effettuato nella Banca Dati delle forze dell'ordine è emerso che quel documento faceva parte di uno stock di carte di identità 'in bianco' oggetto di un furto denunciato a Venezia nel mese di ottobre del 2008.

Nelle tasche dell'uomo, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto un passaporto siriano con le sue vere generalità, ma risultato scaduto. Il siriano è stato, quindi, ammanettato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri finalizzate ad accertare in quale modo il 29enne possa essere entrato in possesso del documento rubato