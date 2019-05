Via XX Settembre: paura in un B&B, prima il boato poi l'esplosione. Palazzo evacuato

Sarebbe potuta finire in tragedia ed invece il fato ha aiutato 4 turisti americani. Loro, ospiti di un Bed & breakfast al terzo piano del civico 4 di via XX Settembre, invece, sono illesi perché, in quell'appartamento, non c'erano quando una esplosione ha fatto crollare le pareti del bagno e di una camera.

I fatti. Tutto è avvenuto intorno alle 13:15 circa. Prima un boato, poi l'esplosione, ha fatto scoppiare il caos in via XX Settembre. Nessuna fiammata ma una saturazione di qualche gas che ha causato il botto. Allertati, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e i Carabinieri con la compagnia Roma Centro e la stazione Vittorio Veneto.

I turisti americani, ospiti della struttura, erano fuori perché impegnati in una gita alle porte di Roma. Questa escursione, probabilmente, li ha salvati. Al momento non risultano feriti. Il palazzo è stato evacuato per precauzione. Sul caso indagano i Carabinieri.